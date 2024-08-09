Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Vasily Golov
    Украине можно разрушать жилые дома,торговые центры и рынки,убивать мирных жителей за то,что они русские.Россия позвол...Штаты засуетились...
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    в добавок просрал Красноярский алюминий !Дерипаска нарушил...
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Эксперт Васильев предложил подойти комплексно к нарушениям на самокате

Эксперт Васильев предложил подойти комплексно к нарушениям на самокате

Повышение штрафов за езду вдвоем на электросамокате до 100 тысяч рублей может привести к «криминализации» использования самокатов, так как в таком случае человеку проще бросить транспортное средство и убежать с места ДТП.

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