Секреты, которые разрушают семьи

Иван Ураганов Баба стерва,нечего лезть в её семью,забей на всё и живи своей жизнью!

Сергей Рубцовск Просто у нее в семье не получалось ребенка зачать, вот и "обратилась за помощью" к старому другу, используя его втёмную. Получив результат, вернулась в семью.