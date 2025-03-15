МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Секреты, которые разрушают семьи

Секреты, которые разрушают семьи

Женщины такие коварные. Я когда-то хотел жениться на своей любимой, но она меня бросила ради мужика с деньгами.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Баба стерва,нечего лезть в её семью,забей на всё и живи своей жизнью!
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17 час.
Сергей Рубцовск
Просто у нее в семье не получалось ребенка зачать, вот и &quot;обратилась за помощью&quot; к старому другу, используя его втёмную. Получив результат, вернулась в семью.
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14 час.
Владимир Петров
Мир кишит бабами - что западать на одну? Забыть и лапать всех прочих - какая-нибудь да подойдёт.
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4 час.
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