Американские военные призывают Конгресс активизировать закупку самолётов-заправщиков и транспортников из-за их нехватки

Руководство ВМС США призывает Конгресс ускорить закупку самолётов-заправщиков KC-130J, так как имеющиеся у них самолёты лишь на 40 процентов способны выполнять свои миссии, пишет издание Breaking Defense.
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