Эмери про 1:0 с «Баварией»: «Хочу обыграть ее снова. «Вильярреал» не собирается останавливаться»

Унаи Эмери оценил победу «Вильярреала» над «Баварией» (1:0) в Лиге чемпионов. «Мы не собираемся ограничиваться хорошей игрой сегодня.

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