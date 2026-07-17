БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Фиктивная диспансеризация обошлась бюджету в 80 млрд: доверие к медицине тает на глазах

Фиктивная диспансеризация обошлась бюджету в 80 млрд: доверие к медицине тает на глазах

Российская система здравоохранения вновь оказалась в центре скандала, который обнажил глубокие системные пороки.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Большинство врачей поликлиник подрабатывают в бизнесе, но лечиться там опасно: там главное - деньги, а не здоровье!
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