Чемпион России Владимир Фещенко убит в здании Минобороны в Москве

Чемпион по гиревому спорту Владимир Фещенко погиб в здании Минобороны на Ольховой улице в Москве. В ходе конфликта с военнослужащим он получил огнестрельное ранение в голову.
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