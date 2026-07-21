Психолог Пензина: эйфория при увольнении может быть связана с нарушением границ

Сотрудники могут испытывать эйфорию и облегчение после увольнения, если на работе они сталкивались с неблагоприятным социально-психологическим климатом, нарушением личных границ начальством, несоблюдением режима труда и отдыха, недовольством заработной платой и другими проблемами.
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