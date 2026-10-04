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Контрафронт

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Афганистан: Заместитель начальника разведки Талибана и двое его телохранителей были убиты боевиками...

Афганистан: Заместитель начальника разведки Талибана и двое его телохранителей были убиты боевиками Фронта национального сопротивления (ФНС) в 6-м округе Файзабада провинции Бадахшан в утренние часы в результате целенаправленной операции.

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