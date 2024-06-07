В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Песков назвал одним из приоритетов Путина повышение рождаемости МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Демографическая проблема в РФ стоит очень остро, меры по повышению рождаемости - один из приоритетов президента РФ Владимира Путина и правительства страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.