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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нагельсманн о Кроосе в сборной: «Позвоню Тони еще раз, если он себя проявит. Нужно держать в уме всех игроков с немецким паспортом»

Нагельсманн о Кроосе в сборной: «Позвоню Тони еще раз, если он себя проявит. Нужно держать в уме всех игроков с немецким паспортом»

– Нужно держать в уме всех игроков, у которых есть немецкий паспорт. Я считаю Тони Крооса выдающейся личностью, он очень рассудителен.

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