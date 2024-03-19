Буре о Путине: «Я в 50 с хоккеем закончил, он сказал: «Я в 58 только начал». Ответил ему: «Вы уникальный человек». Ходить и бегать мы умеем от природы, а на коньках – много сложностей, он нашел время и мужество»

По итогам выборов президента РФ Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. – Кстати, как вы относитесь к тому, что Владимир Владимирович играет в хоккей? – Не так давно у меня была привилегия встретиться с президентом, и я ему сказал, что я буду играть, только если он меня пригласит.