НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Буре о Путине: «Я в 50 с хоккеем закончил, он сказал: «Я в 58 только начал». Ответил ему: «Вы уникальный человек». Ходить и бегать мы умеем от природы, а на коньках – много сложностей, он нашел время и мужество»

По итогам выборов президента РФ Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. – Кстати, как вы относитесь к тому, что Владимир Владимирович играет в хоккей? – Не так давно у меня была привилегия встретиться с президентом, и я ему сказал, что я буду играть, только если он меня пригласит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх