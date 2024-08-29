Стало известно, почему Гонду будет играть за «Зенит» без фамилии на футболке

Об этом рассказал Александр Медведев Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение нового игрока клуба, нападающего Лусиано Гонду, играть за команду без фамилии на футболке.
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