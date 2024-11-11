В Японии заявили, что тщательно следят за тенденциями в отношениях России и США

Правительство Японии собирается тщательно следить за тенденциями в отношениях России и США. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя информацию о том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
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