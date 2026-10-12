Сергей Савельев: «СКА только разогревается. Клуб позволяет некоторые огрехи при игре в своей зоне, но с точки зрения атаки, упорства и самоотдачи, не вижу проблемы»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев высказался об игре СКА. Команда из Санкт-Петербурга проиграла 4 из последних 5 матчей.
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