TVLine presents a comprehensive 2026 Christmas TV movie schedule, with premiere dates and times for new holiday films airing October through December.
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