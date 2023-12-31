Торгпред Теванян: продукция машиностроения РФ пользуется уважением в Египте

В Египте российская продукция машиностроения пользуется признанием благодаря своим преимуществам в соотношении цена-качество, заявил Алексей Теванян, торговый представитель России в Египте, в беседе с РИА Новости.
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