Микко Макконен из Китеэ установил во дворе бывшую пограничную вышку. Сооружение высотой 20 метров и весом 8 тонн, купленное в 2006 году, оборудовано электричеством и отоплением.
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