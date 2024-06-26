Жители трех регионов могут оценить полученные ими соцуслуги

В трех регионах России - Липецкой и Сахалинской областях, а также в Республике Татарстан - запустили пилотный проект оценки работы детских садов, школ, медицинских организаций, а также медико-социальной экспертизы.
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