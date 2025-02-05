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Cкидки в 6000 долларов и пожизненная гарантия. Toyota Corolla Cross подешевела в Китае до 12,3 тыс. долларов, Toyota Wildlander (RAV4) — до 17,8 тыс. долларов

Cкидки в 6000 долларов и пожизненная гарантия. Toyota Corolla Cross подешевела в Китае до 12,3 тыс. долларов, Toyota Wildlander (RAV4) — до 17,8 тыс. долларов

Совместное предприятие FAW Toyota уже отметилось внушительными скидками на свои автомобили в Китае, сейчас настал черед другого СП — FAW Toyota снизило цены на два популярных кроссовера — Toyota Corolla Cross и Toyota Wildlander (это «брат»-близнец Toyota RAV4).

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