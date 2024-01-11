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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Bloomberg узнал о намерении США надавить на Киев для уточнения стратегии

США хотят, чтобы Украина уточнила план ведения военных действий, эту тему советник президента США по нацбезопасности Салливан, вероятно, поднимет на встрече с Зеленским на полях форума в Давосе на следующей неделе, пишет Bloomberg.

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