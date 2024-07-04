Больше не певица: Брежнева нашла новую работу за границей! О творчестве ей, видимо, придется забыть.Вера Брежнева так и не смогла добиться большого творческого успеха за границей на фоне отъезда из России и развода с Константином Меладзе.
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