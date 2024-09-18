Льготники в Иркутской области смогут получать компенсацию за покупку твёрдого топлива

На 15 сессии Заксобрания Иркутской области утвердили ряд законопроектов, направленных на улучшение системы соцподдержки жителей региона, в том числе тех, кто использует твердое топливо для отопления своих домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии