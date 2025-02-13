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Царьград

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Юрист Гусятникова: из-за вкладов в банке пенсионеры могут лишиться льгот на ЖКХ

Юрист Гусятникова: из-за вкладов в банке пенсионеры могут лишиться льгот на ЖКХ

Наличие вклада в банке может лишить пенсионеров льготы на оплату ЖКХ.Юрист Полина Гусятникова раскрыла, в каких случаях из-за вкладов в банке пенсионеров могут лишить льгот на оплату ЖКХ.

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