Отсутствие автобуса в одном из районов привлекло внимание прокуратуры

Маршрутка не прошла ТО, запасного автобуса нет, в итоге три населенных пункта в Медвежьегорском районе остались без автобусного сообщения Об отсутствии маршрутки в поселке Сергиево сообщили в паблике «Подслушано в Птз».
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