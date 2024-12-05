«Издевается надо мной»: беременная жена Омарова пожаловалась на здоровье и поведение мужа

Беременная жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия пожаловалась на плохое самочувствие. В своих социальных сетях девушка хотела подробнее рассказать о своем недуге, однако ее перебил супруг с его едкими комментариями.
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