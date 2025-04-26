«Текстильщик» сыграет с московским «Динамо»

Футболисты ивановского «Текстильщика» сегодня проведут выездной матч против московского «Динамо-2».Сегодня стартует второй круг весенней части Первенства России по футболу среди команд Второй лиги (дивизион А, серебро).
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