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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

«Текстильщик» сыграет с московским «Динамо»

«Текстильщик» сыграет с московским «Динамо»

Футболисты ивановского «Текстильщика» сегодня проведут выездной матч против московского «Динамо-2».Сегодня стартует второй круг весенней части Первенства России по футболу среди команд Второй лиги (дивизион А, серебро).

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