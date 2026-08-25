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Царьград

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Переводы под колпаком: Росфинмониторинг получит доступ к данным СБП и карт "Мир"

Переводы под колпаком: Росфинмониторинг получит доступ к данным СБП и карт "Мир"

Норма призвана повысить эффективность борьбы с отмыванием преступных доходов.Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 сентября начнёт передавать Росфинмониторингу информацию об операциях Системы быстрых платежей (СБП), платёжных карт "Мир" и транзакциях по единому QR-коду.

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