Переводы под колпаком: Росфинмониторинг получит доступ к данным СБП и карт "Мир"

Норма призвана повысить эффективность борьбы с отмыванием преступных доходов.Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 сентября начнёт передавать Росфинмониторингу информацию об операциях Системы быстрых платежей (СБП), платёжных карт "Мир" и транзакциях по единому QR-коду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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