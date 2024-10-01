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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Сотрудничество с букмекерами увеличило финансирование спорта в России примерно на 30 млрд в год»

«Я в должности министра объехал много регионов и видел результаты сотрудничества спорта с букмекерами.

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