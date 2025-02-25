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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

СК России проверит затянувшееся расселение аварийного дома в Карелии

Жильцы аварийного дома в Петрозаводске ждут переселения с 2017 года, это стало известно Бастрыкину Председатель Следственного комитета России взял на контроль проверку по обращению жительницы Петрозаводска, которая пожаловалась на нарушение прав жильцов аварийного дома.

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