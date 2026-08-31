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Красный Север

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Экспедиция «Паруса Ямала» прошла через Яр‑Сале

Экспедиция «Паруса Ямала» прошла через Яр‑Сале

Экспедиция «Паруса Ямала» сделала остановку в Яр‑Сале. Участники — члены Арктического географического общества — продолжают маршрут вокруг Ямальского полуострова, сообщили в администрации Ямальского района.

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