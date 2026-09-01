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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» не продал Луиса Энрике «Роме» за 38+5 млн евро. Римляне отказались от вингера

Луис Энрике Андре не перейдет в «Рому».  Ранее сообщалось , что итальянский клуб предложил « Зениту » около 38 млн евро и еще 5 млн евро в виде бонусов за 25-летнего вингера.

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