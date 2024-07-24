Илон Маск опроверг утверждения о планах выделять $45 млн в месяц Трампу

Вашингтон, 24 июля, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Информацию СМИ о планах ежемесячно выделять $45 млн в месяц новому политическому комитету America PAC, поддерживающему предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа, опроверг американский предприниматель Илон Маск.
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