Бремя соглашаться: ЕС и Австралия не смогли договориться о свободной торговле

Австралия и Евросоюз прервали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Оно позволило бы Брюсселю получить облегченный доступ к австралийским минеральным ресурсам и тем самым добиться экономической независимости от Москвы и Пекина.
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