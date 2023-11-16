54-я бригада ВСУ массово сдается в плен под Купянском

Самостийный Генштаб перебросил на левобережье Оскола дополнительные силы в страхе перед неожиданным ударом Александр Ситников Фото: Александр Река/ТАСС Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал об очередных успехах российской армии.
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