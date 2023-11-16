БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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54-я бригада ВСУ массово сдается в плен под Купянском

54-я бригада ВСУ массово сдается в плен под Купянском

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