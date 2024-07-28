Чат TazaQazBot помогает благоустраивать города Казахстана

Жители области Жетісу тестируют в Telegram новый чат «TazaQazBot», передаёт «24KZ». Сообщения в мессенджере позволят каждому жителю оперативно сообщать о проблемах с благоустройством в общественном месте с указанием места.
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