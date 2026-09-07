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Звезда хита «Мой папа — медведь» Борис Дергачев откровенно о родительстве: «Никто не предупредил, что три года не будет сна»

Звезда хита «Мой папа — медведь» Борис Дергачев откровенно о родительстве: «Никто не предупредил, что три года не будет сна»

В интервью 7Дней.ru актер рассказал о съемках продолжения семейного хита «Мой папа — медведь», правилах общения с медвежатами на площадке и о том, почему родительство оказалось сложнее, чем он ожидал.

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