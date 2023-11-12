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Экс-директор ЦРУ Петреус: Украина получит истребители F-16 предстоящей зимой

Экс-директор ЦРУ Петреус: Украина получит истребители F-16 предстоящей зимой

Вооруженные силы Украины получат истребители F-16 предстоящей зимой. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал Дэвид Петреус, бывший директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов.

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