Экс-директор ЦРУ Петреус: Украина получит истребители F-16 предстоящей зимой

Вооруженные силы Украины получат истребители F-16 предстоящей зимой. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал Дэвид Петреус, бывший директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов.
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