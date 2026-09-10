В Краснодаре появился мурал в честь 120 национальностей города

Новый мурал украсил фасад жилого здания в Краснодаре. Композиция размещена на доме № 286/1 по улице 1-го Мая и посвящена Году единства народов России, о чем глава города Евгений Наумов написал в своем канале в «Максе».
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