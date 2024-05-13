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В Новосибирске банда школьников попыталась украсть товары из магазина

В Новосибирске банда школьников попыталась украсть товары из магазина

По одной из версий, учеников заставляют воровать ребята постарше. Инцидент произошёл в магазине на улице Никитина.

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