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«Раздражает»: сестра Фархи высказалась о скандальном памятнике певице в Башкирии

«Раздражает»: сестра Фархи высказалась о скандальном памятнике певице в Башкирии

Несколькими днями ранее в Татышлинском районе республики открылся памятник певице Хание Фархи. Почти сразу после публикации в соцсетях фотографий с церемонии открытия стали появляться комментарии пользователей о внешнем виде каменного изваяния.

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