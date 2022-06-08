«Раздражает»: сестра Фархи высказалась о скандальном памятнике певице в Башкирии

Несколькими днями ранее в Татышлинском районе республики открылся памятник певице Хание Фархи. Почти сразу после публикации в соцсетях фотографий с церемонии открытия стали появляться комментарии пользователей о внешнем виде каменного изваяния.
Несколькими днями ранее в Татышлинском районе республики открылся памятник певице Хание Фархи. Почти сразу после публикации в соцсетях фотографий с церемонии открытия стали появляться комментарии пользователей о внешнем виде каменного изваяния.
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