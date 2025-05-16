Философия дачи: россияне высказались за и против огородничества

Сезон дач и садоводства начался, а вместе с ним – пора посадок да благоустройства участка. По статистике, две трети россиян являют дачниками, остальные же либо предпочитают иной вид отдыха, либо уже подумывают о покупке летней усадьбы.
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