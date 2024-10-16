Компания Venturi представляет первый прототип FLEX. Он отправится на Луну в 2025 году

На Международном конгрессе по астронавтике (IAC2024) 15 октября 2024 года компания Venturi-Astrolab представила первый прототип своего вездехода, предназначенного для полетов на Луну, чтобы провести первые структурные испытания непосредственно в условиях космического пространства.
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