ИИ – лучший хакер. Взломы сайтов могут делать ИИ

Исследование показывает, что искусственный интеллект может взламывать веб-сайтыУченые из Иллинойского университета в Урбан-Шампейне провели исследование, показавшее, что большие языковые модели (LLM), такие как GPT-4, могут автономно обнаруживать и использовать уязвимости в веб-приложениях без участия человека.