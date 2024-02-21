ИИ – лучший хакер. Взломы сайтов могут делать ИИ

Исследование показывает, что искусственный интеллект может взламывать веб-сайтыУченые из Иллинойского университета в Урбан-Шампейне провели исследование, показавшее, что большие языковые модели (LLM), такие как GPT-4, могут автономно обнаруживать и использовать уязвимости в веб-приложениях без участия человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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