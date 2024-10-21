Резкое торможение автобуса стало причиной падения 12-летней девочки в Томске

В Томске произошел неприятный инцидент, связанный с движением общественного транспорта. Около 10 часов утра 21 октября на проспекте Ленина, 125 автобус "Нефаз" резко затормозил на остановке, в результате чего одна из его пассажирок, 12-летняя девочка, упала.