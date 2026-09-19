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MultiversX расследует возможную проблему в основной сети

MultiversX расследует возможную проблему в основной сети

MultiversX начала расследование возможной проблемы в своей основной сети и сообщила, что планирует предоставить дополнительную информацию в течение 12 часов или раньше, если удастся прийти к однозначному выводу.

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