Эксперт Перенджиев: РФ жестко ответит на поставки европейских ракет Киеву

«Заявление Мерца свидетельствует о готовящихся ударах ВСУ вглубь России с применением ракет Taurus. Украинские войска и раньше пытались бить по территории РФ ракетами ATACMS и Storm Shadow с дальностью в 300 километров, но наши средства ПВО успешно их перехватывали.
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