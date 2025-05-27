Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Перенджиев: РФ жестко ответит на поставки европейских ракет Киеву

Эксперт Перенджиев: РФ жестко ответит на поставки европейских ракет Киеву

«Заявление Мерца свидетельствует о готовящихся ударах ВСУ вглубь России с применением ракет Taurus. Украинские войска и раньше пытались бить по территории РФ ракетами ATACMS и Storm Shadow с дальностью в 300 километров, но наши средства ПВО успешно их перехватывали.

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