МКБ - 11

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Проблемы с мозговым кровообращением, вызванные легкими когнитивными нарушениями.

Проблемы с мозговым кровообращением, вызванные легкими когнитивными нарушениями.

В рамках нового исследования, проведенного с использованием современных методов диагностики, было установлено, что пожилые люди с легкими когнитивными нарушениями (MCI) сталкиваются с более высоким цереброваскулярным сопротивлением, что приводит к гипоперфузии мозга и, возможно, способствует когнитивным трудностям.

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