Проблемы с мозговым кровообращением, вызванные легкими когнитивными нарушениями.

В рамках нового исследования, проведенного с использованием современных методов диагностики, было установлено, что пожилые люди с легкими когнитивными нарушениями (MCI) сталкиваются с более высоким цереброваскулярным сопротивлением, что приводит к гипоперфузии мозга и, возможно, способствует когнитивным трудностям.