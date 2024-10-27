Проблемы с мозговым кровообращением, вызванные легкими когнитивными нарушениями.

В рамках нового исследования, проведенного с использованием современных методов диагностики, было установлено, что пожилые люди с легкими когнитивными нарушениями (MCI) сталкиваются с более высоким цереброваскулярным сопротивлением, что приводит к гипоперфузии мозга и, возможно, способствует когнитивным трудностям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии