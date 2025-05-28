Строительство путепроводов на КСК разгрузит улицу Авиационную

Строительство двух путепроводов на КСК поможет разгрузить улицу Авиационную. Об этом на заседании президиума «Единая Россия» о ходе реализации мастер-плана развития инфраструктуры Читы сообщил первый заместитель Мэра города Андрей Гренишин.