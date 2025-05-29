Пятеро дошкольников в Якутии госпитализированы с отравлением

Пятеро воспитанников дошкольной группы в Хангаласском районе Якутии госпитализированы с признаками отравления, ведется проверка, сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики 29 мая на официальном сайте.
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