Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Уже нашлись в Думе противники таких радикальных мер... Не верится, что примут этот закон, ну никак не верится, хотя о...ИГРЫ ЗАКОНЧЕНЫ: М...
  • Ирина Некрасова
    Унижая, запрещая, применяя насилие, поработили и так оболваненных. Как они там существуют вообще? В хохлах же задавил...Ваджра о населени...
  • лина любимцева
    Жутко это все, что происходит сейчас на Украине.Ваджра о населени...

«Зачем вы с Россией, посмотрите, какая она слабая», – англосаксы обрабатывают Армению с Казахстаном на фоне Курска

«Зачем вы с Россией, посмотрите, какая она слабая», – англосаксы обрабатывают Армению с Казахстаном на фоне Курска

Политнавигатор Ηaбeг нa Κуpcκую οблacть являeтcя пοcлeднeй нaдeждοй κиeвcκοгο пpaвитeльcтвa нa пοбeду нaд Ροccиeй.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
А наглы такие сильные... У них даже храмы Сатаны есть как и у Пиндосии... Зачем им Бог-Аллах?
Ответить
2 час.
Vasily Golov
Слабая Россия в период СВО и до сегодня уничтожила до 650 тыс солдат,более 500 танков,до 750 БТР и всякий Бредли.Все ВСУ на 24.02. 2022г Пока мешает гуманизм и миролюбие к ВСУ и озлобленному населению.США показали,как надо действовать.При штурме всегда есть значительные потери мирного населения.Приштурме Мосула (Ирак)при разборе завалов нашли 35 тыс трупов.Это потери по американской теории. С начала операции нанесено уже более 400 ракетно-авиационных ударов. На Мосул сброшено 1,5 тыс. тонн авиационных средств поражения.
Ответить
1 час.
VG
Vasily Golov
Это город Ракка Сирия.Армия США штурмом брала город,якобы там были игиловцы.Ни одного ствола оружия не найдено.Но погибло до 40 тыс чел.Правозащитная организация Amnesty International возложила на коалицию во главе с США ответственность за убийство мирных жителей в сирийском городе Ракка. В отчёте, опубликованном организацией, американские военные обвиняются в военных преступлениях особой тяжести.Около 90% Ракки «стерто с лица земли» в результате бомбардировок ВВС Коалиции, заявляют официальные представители власти в Сирии. Десятки тысяч жителей вынуждены были стать беженцами, так как их дома уничтожены во время авиаударов.Свыше 87 тысяч человек покинули сирийскую провинцию Ракка с 1 мая, еще 400 тысяч человек остаются в регионе в тяжелых условиях, заявили во вторник в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх