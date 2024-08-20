«Зачем вы с Россией, посмотрите, какая она слабая», – англосаксы обрабатывают Армению с Казахстаном на фоне Курска

А наглы такие сильные... У них даже храмы Сатаны есть как и у Пиндосии... Зачем им Бог-Аллах?

Слабая Россия в период СВО и до сегодня уничтожила до 650 тыс солдат,более 500 танков,до 750 БТР и всякий Бредли.Все ВСУ на 24.02. 2022г Пока мешает гуманизм и миролюбие к ВСУ и озлобленному населению.США показали,как надо действовать.При штурме всегда есть значительные потери мирного населения.Приштурме Мосула (Ирак)при разборе завалов нашли 35 тыс трупов.Это потери по американской теории. С начала операции нанесено уже более 400 ракетно-авиационных ударов. На Мосул сброшено 1,5 тыс. тонн авиационных средств поражения.

VG

Vasily Golov

Это город Ракка Сирия.Армия США штурмом брала город,якобы там были игиловцы.Ни одного ствола оружия не найдено.Но погибло до 40 тыс чел.Правозащитная организация Amnesty International возложила на коалицию во главе с США ответственность за убийство мирных жителей в сирийском городе Ракка. В отчёте, опубликованном организацией, американские военные обвиняются в военных преступлениях особой тяжести.Около 90% Ракки «стерто с лица земли» в результате бомбардировок ВВС Коалиции, заявляют официальные представители власти в Сирии. Десятки тысяч жителей вынуждены были стать беженцами, так как их дома уничтожены во время авиаударов.Свыше 87 тысяч человек покинули сирийскую провинцию Ракка с 1 мая, еще 400 тысяч человек остаются в регионе в тяжелых условиях, заявили во вторник в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).